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13:30, 19 мая 2021 года Орловские ветеринары спасли истощенную лошадь Об удручающем состоянии животного и его ненадлежащем содержании специалистам рассказали очевидцы.





Лошадь, принадлежащая одному из ливенских личных подсобных хозяйств, оказалась в тяжелом состоянии. Ветеринары экстренно помогли сильно истощенному животному и провели разъяснительную беседу с его владельцами. Действиям хозяев дадут соответствующую оценку.



Как сообщает пресс-служба областного управления ветеринарии, лошадь поправилась – ест и пьет самостоятельно, температура тоже в порядке. За её состоянием продолжают следить.



Фото пресс-службы областного управления ветеринарии





Артём Ежаков



