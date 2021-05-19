среда 19.05.2021 14:24:56 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:52, 19 мая 2021 года

С 24 по 30 мая состоится предварительное голосование партии «Единая Россия»

По результатам голосования определят кандидатов, которые представят в сентябре партию на выборах в Государственную Думу, областной совет и в представительные органы местного самоуправления. Прием заявлений от кандидатов - завершился.


В предварительном голосовании партии «Единая Россия» попробовать свои силы решили больше 4200 человек. Из них 21 претендуют попасть в Государственную Думу и 93 - в Орловский областной совет народных депутатов. В этом году заявилось немало представителей молодежи - свыше 12% от общего количества кандидатов. Еще почти 29% процентов составляют женщины, которые решили построить карьеру в политике. Что касается профессий, то это представители самых разных сфер деятельности. Поддержать своего кандидата можно через интернет на сайте предварительного голосования. 
 
Леонид Музалевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Голосование будет рейтинговое, можно проголосовать как за одного, так и за двух-трех. Я призываю жителей активно поучаствовать и самим выбрать кандидата, достойного представлять их интересы».



Мария Семак
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.