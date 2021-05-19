Главная » Новости



13:52, 19 мая 2021 года С 24 по 30 мая состоится предварительное голосование партии «Единая Россия» По результатам голосования определят кандидатов, которые представят в сентябре партию на выборах в Государственную Думу, областной совет и в представительные органы местного самоуправления. Прием заявлений от кандидатов - завершился.





В предварительном голосовании партии «Единая Россия» попробовать свои силы решили больше 4200 человек. Из них 21 претендуют попасть в Государственную Думу и 93 - в Орловский областной совет народных депутатов. В этом году заявилось немало представителей молодежи - свыше 12% от общего количества кандидатов. Еще почти 29% процентов составляют женщины, которые решили построить карьеру в политике. Что касается профессий, то это представители самых разных сфер деятельности. Поддержать своего кандидата можно через интернет на сайте предварительного голосования. Леонид Музалевский, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»: «Голосование будет рейтинговое, можно проголосовать как за одного, так и за двух-трех. Я призываю жителей активно поучаствовать и самим выбрать кандидата, достойного представлять их интересы».





Мария Семак



