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14:07, 19 мая 2021 года В Орле открылась XXV детская выставка имени Андрея Ильича Курнакова Работы детей представлены в Орловском областном выставочном центре. Там же можно увидеть и детские рисунки, созданные воспитанниками центра «Созвездие Орла».





Наивный, трогательный и очень ясный взгляд на мир. Так умеют передать то, что видят, только дети. Курнаковскому конкурсу - четверть века. Он - та самая площадка, с которой стартовали в большой художественный мир сотни талантов. А когда-то Андрей Ильич был категорически против того, чтобы конкурс называли его именем. Ему это казалось нескромным. Еле уговорили, вспоминает один из организаторов конкурса Иван Яковлевич Мосякин. Наивный, трогательный и очень ясный взгляд на мир. Так умеют передать то, что видят, только дети. Курнаковскому конкурсу - четверть века. Он - та самая площадка, с которой стартовали в большой художественный мир сотни талантов. А когда-то Андрей Ильич был категорически против того, чтобы конкурс называли его именем. Ему это казалось нескромным. Еле уговорили, вспоминает один из организаторов конкурса Иван Яковлевич Мосякин. Иван Мосякин, председатель регионального отделения Союза пенсионеров России: «Вот уже Андрея Ильича нет, а конкурс живет, развивается, и все больше ребят принимает участие в этих выставках, а самое главное, что, получив свое первое признание на детских выставках, они уже получают художественное профессиональное образование». Гран-при конкурса в этом году взяла ученица художественной школы искусств и ремесел Ольга Омарова за вышивку в технике орловский спис. На вышитом Ольгой полотне - дерево, символизирующее благополучие и добро в семье. И дерево, и дивные птицы, которых юная мастерица вышивала полгода, принесли ей удачу. Сегодня, как говорят педагоги, вышивкой в народном стиле интересуется не так много ребят. Наталья Ильина, педагог дополнительного образования Дома детского творчества №3: «Дети приходят ко мне с пяти лет, и я их выращиваю до тех пор, пока они не станут интересоваться декоративно-прикладным искусством. Раньше дети больше этим интересовались, сейчас много отвлекающих факторов, но приходится выращивать». Растить таланты - призвание и очень ответственное дело, но многие педагоги и сами когда-то принимали участие в этом конкурсе и знают, насколько он важен для детей. Жюри подошло к своей работе максимально честно, они не совещались и по бальной системе оценивали рисунки отдельно друг от друга. Гиви Калмахелидзе, Народный художник России, член жюри конкурса детского творчества им. А.И. Курнакова: «Когда на эту выставку приходят зрители, у них первые впечатления, на мой взгляд, это удивление и улыбка, пройти мимо этих произведений просто равнодушно – нельзя». Каждый год в конкурсе имени Курнакова участвует порядка тысячи талантливых детей Орла и области, представляя живопись, графику, скульптуру, фотографию, декоративно-прикладное творчество. Случается, что кто-то становится победителем сразу в нескольких номинациях. В этом году Катя Шитикова получила диплом лауреата конкурса и в живописи, и в лепке. Курнаковский конкурс, по-прежнему остается единственной региональной программой в стране, которая соединяет и выявление талантов и оказание помощи в их развитии и поддержке профессионального роста. Еще в Орловском выставочном центре проходит вернисаж работ тех ребят, которые принимали участие в обучающих программах регионального центра «Созвездие Орла». Евгения Чистякова, педагог дополнительного образования регионального центра «Созвездие Орла»: «Здесь представлены лучшие работы детей, которые они выполняли в рамках программ «Основы живописи» и «Основы рисунка». В центре «Созвездие Орла» занимаются дети со всей области, а потом, после обучения, стараются идти дальше - повысить свой профессиональный уровень и попасть на всероссийские пленэры и конкурсы.





Эва Стасюлевич



