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14:20, 19 мая 2021 года Орловцы предпочитают материальную помощь Больше половины заключенных орловцами социальных контрактов – на оказание материальной помощи. Об этом рассказала на брифинге руководитель областного департамента здравоохранения Ирина Гаврилина.





В данный момент в Орловской области заключено 190 социальных контрактов. 154 из них касаются ежемесячной выплаты МРОТ в течение полугода. Эти деньги можно потратить на товары первой необходимости.

Вместе с тем Гаврилина отметила, что другим направлением проекта является, например, помощь в предпринимательской деятельности или ведении личного подсобного хозяйства, но так как это требует от претендентов дополнительных регистрационных действий, то такие соглашения не очень популярны среди орловцев. Также обязательным является исполнение условий договора. Из-за нарушений право на такую помощь уже потеряли два человека.

Напомним, что социальный контракт – это соглашение, заключаемое между семьей (или одиноко проживающим гражданином) и центром соцзащиты населения. Согласно ему, государство предоставляет гражданину денежную или натуральную помощь на безвозмездной основе, а он берет на себя обязательство улучшить свое материальное положение в долгосрочной перспективе. Претендовать на получение социального контракта могут граждане, чей среднедушевой доход по независящим причинам ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ. На территории Орловской области – это 10 722 рублей.



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Артём Ежаков



