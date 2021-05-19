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14:32, 19 мая 2021 года На Орловщине смертность в три раза превысила рождаемость Сведения о демографической ситуации в регионе в I квартале 2021 года опубликовала территориальная служба статистики.





Согласно отчету, в январе-марте текущего года родилось 1 306 детей – на 41 новорожденного меньше, чем год назад. За три месяца скончались 4065 жителей региона – в сравнении с I кварталом 2020-го этот показатель вырос на 1 179 летальных исходов. Таким образом, естественная убыль населения составила 2 759 человек. Уменьшилась лишь смертность среди младенцев возрасте до 1 года – 11 против 10.





Артём Ежаков



