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15:26, 19 мая 2021 года Как противостоять историческим фальсификациям? Сегодня в Общественной палате РФ состоялся круглый стол «Героические образы современной России. Проблемы формирования и сохранения».





О том, как противостоять историческим фальсификациям, говорили сегодня в Общественной палате РФ. Там прошел круглый стол «Героические образы современной России. Проблемы формирования и сохранения». В обсуждении приняли участие директор Музея Победы Александр Школьник, главный редактор познавательного канала ВГТРК «История», режиссер Алексей Денисов, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов и другие. Модератором круглого стола выступил председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. Как отметили собравшиеся, сегодня в социальных медиа ведутся попытки фальсификации истории России, дискредитации исторически сложившихся героических образов. Это приводит к созданию «идеологического вакуума» и разрушению положительных образцов поведения в сознании подростков и молодежи. В такой ситуации на смену прежним героям приходят новые, однако они не всегда несут положительные смыслы, подчеркнули спикеры. «При развитии интернета, современных цифровых технологий «постить» лживую информацию не составляет большого труда, что собственно и происходит постоянно. Как с этим бороться, давайте решать сообща», — заявил Рифат Сабитов. Отдельное внимание предлагается уделить соцсетям. Ведь зачастую искаженная реальность воспринимается даже искушенной аудиторией. Участники круглого стола сошлись во мнении, что наследие прошлого — наша общая история. Именно поэтому оно имеет особую ценность, без которой нет будущего.





Орловское Информбюро



