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15:32, 19 мая 2021 года

Леонид Музалевский поздравил орловских пионеров с праздником

Сегодня – День пионерии.


Дорогие друзья!
 
В череде майских праздников одним из самых ярких и оптимистичных является День Пионерии. Ежегодно он объединяет тех, у кого на груди повязан алый галстук — символ добра и взаимопомощи.
 
Дружба, товарищество, патриотизм, неравнодушие всегда сопутствовали важным и значимым делам, с которыми вошла в историю Пионерия. Лучшие пионерские традиции продолжают соблюдать и сегодня.
 
Я горжусь тем, что Орловская областная пионерская организация «Орлята» насчитывает в своих рядах 26 тысяч мальчишек и девчонок и является самой большой пионерской организацией в России!
 
В этот прекрасный праздничный день искренне поздравляю красногалстучную неравнодушную молодёжь, их вожатых и лидеров детских общественных объединений, ветеранов пионерского движения с замечательным событием общей истории созидания, достижений и открытий!
 
Пусть пионерский костер греет души тех, кто всегда готов отстаивать ценности Родины, добра и справедливости!
 
Председатель Орловского областного Совета народных депутатов
Леонид Музалевский



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