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16:28, 19 мая 2021 года

Счетная палата нашла миллионные нарушения в Глазуновском сельхозтехникуме

В минувшем году образовательное учреждение ошиблось в расходовании 5 млн 982,1 тыс. рублей.


В отчете аудиторов отмечено, что руководитель техникума решил провести текущий ремонт учреждения, фактически являющийся капитальным. Из-за этой нестыковки, повлекшей нарушение Градостроительного кодекса РФ, неправомерно израсходовано 2 млн 929,1 тыс. рублей.
 
Также выяснилось, что техникум полностью оплачивал авансы единственным поставщикам. В итоге один из подрядчиков не смог поставить купленную образовательной организацией сельхозтехнику, что повлекло 2 млн 94 тыс. рублей ущерба. Отмечено, что заказчик неправильно устанавливал стоимость соглашения и допустил многочисленные нарушения процедурного характера. 
 
Кроме этого, счетной палатой установлены факты выплаты неправомерных стимулирующих надбавок на сумму в 959 тыс. рублей. Также учреждение иногда не соблюдало нормы обеспечения детей-сирот одеждой, обувью и мягким инвентарем.
 
По итогам проверки, директор техникума получила представление. Информация передана областному департаменту образования, губернатору Клычкову и прочим ответственным лицам, – сообщает сайт областной КСП.


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Артём Ежаков
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