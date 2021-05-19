Счетная палата нашла миллионные нарушения в Глазуновском сельхозтехникуме

В минувшем году образовательное учреждение ошиблось в расходовании 5 млн 982,1 тыс. рублей.

В отчете аудиторов отмечено, что руководитель техникума решил провести текущий ремонт учреждения, фактически являющийся капитальным. Из-за этой нестыковки, повлекшей нарушение Градостроительного кодекса РФ, неправомерно израсходовано 2 млн 929,1 тыс. рублей.



Также выяснилось, что техникум полностью оплачивал авансы единственным поставщикам. В итоге один из подрядчиков не смог поставить купленную образовательной организацией сельхозтехнику, что повлекло 2 млн 94 тыс. рублей ущерба. Отмечено, что заказчик неправильно устанавливал стоимость соглашения и допустил многочисленные нарушения процедурного характера.



Кроме этого, счетной палатой установлены факты выплаты неправомерных стимулирующих надбавок на сумму в 959 тыс. рублей. Также учреждение иногда не соблюдало нормы обеспечения детей-сирот одеждой, обувью и мягким инвентарем.



По итогам проверки, директор техникума получила представление. Информация передана областному департаменту образования, губернатору Клычкову и прочим ответственным лицам, – сообщает сайт областной КСП.