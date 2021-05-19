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16:30, 19 мая 2021 года

Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».


- Коллективный иммунитет - условие выхода из «закрытого режима». Руководитель департамента соцзащиты сегодня рассказала, когда откроют двери домов-интернатов.

- Пешеходные зоны - не только для идущих. ГИБДД готова обратиться в мэрию Орла с просьбой выделить полосу для электросамокатов.

- В МЧС запустили проект под названием «Книга Памяти». Будет там и имя орловского пожарного, который погиб, спасая жизни людей.

- Поисковики поднимают новые артефакты времен Великой Отечественной войны.

- Всегда готов! Сегодня пионерия принимает поздравления.

- Ориентируемся всей страной. «Российский Азимут» объединит 73 региона.



Вести-Орёл
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