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16:30, 19 мая 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Коллективный иммунитет - условие выхода из «закрытого режима». Руководитель департамента соцзащиты сегодня рассказала, когда откроют двери домов-интернатов.
- Пешеходные зоны - не только для идущих. ГИБДД готова обратиться в мэрию Орла с просьбой выделить полосу для электросамокатов.
- В МЧС запустили проект под названием «Книга Памяти». Будет там и имя орловского пожарного, который погиб, спасая жизни людей.
- Поисковики поднимают новые артефакты времен Великой Отечественной войны.
- Всегда готов! Сегодня пионерия принимает поздравления.
- Ориентируемся всей страной. «Российский Азимут» объединит 73 региона.
Вести-Орёл