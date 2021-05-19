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16:33, 19 мая 2021 года

Вакцинацию от COVID-19 завершили свыше 57 тыс. орловцев

Первый компонент препаратов получили 69 340 жителей региона. Полностью завершили курс 57 094 человека.


Основной вакциной прививочной кампании по-прежнему остается «Спутник V». За все время поступило 88 179 доз первой отечественной вакцины и 3 240 доз «ЭпиВакКороны». Новосибирским препаратом уже укололся 481 орловец, вторую прививку «векторовской» вакциной на Орловщине пока не делали, – сообщает сайт областного правительства.

Было отмечено, что в регионе нет дефицита средств для вакцинацинации. Записаться на процедуру можно через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также в регистратурах учреждений здравоохранения.


Артём Ежаков
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