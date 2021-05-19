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17:41, 19 мая 2021 года

По следам Судбищенской битвы

В Новодеревеньковском районе работают археологи Академии наук и сотрудники музейного комплекса «Куликово поле». Найденные артефакты позволяют утверждать, что найдена местность, где произошла Судбищенская битва.


Битва под Судбищами в 1555 году остановила большой поход крымских татар на Москву. Русское войско насчитывало около 13 тысяч человек. Противников, по последним данным историков, более 40 тысяч. По найденным предметам археологи частично уже могут восстановить направление и картину боя второго дня сражения.
 
Уже найдены сотни артефактов, подтверждающие летописные записи и версии историков о том, как все было на самом деле. Предметов множество, и все они разные. Это и наконечники стрел, и части конской сбруи и подков, пули, ядра, фрагменты металлических пластин, служивших в ту пору бронежилетами, части сабельных клинков. 
 
Олег Радюш, археолог, научный сотрудник ИА РАН (г. Москва): «Есть еще находки деталей ножен, предметы вооружения. Чаще всего во время битвы выпадают фрагменты, детали какие-то, целая вещь очень редко теряется - это для большинства мест сражений характерно. В бою что-то отрывается - кусок кольчуги, панцирная пластина».
 
Директор Орловского областного краеведческого музея Дмитрий Моисеев тоже приехал на место битвы, чтобы увидеть все своими глазами. По его мнению, это открытие всероссийского уровня.
 
Дмитрий Моисеев, директор Орловского областного краеведческого музея: «Эти находки достойно будут представлены в экспозиции Орловского краеведческого, частично будут переданы в наши фонды. Конечно, мы подумаем и сделаем итоговую выставку, потому что очень важно нашей общественности знать, что вот это историческое событие - действительно открытие этого года, происходит на наших глазах и здесь, на Орловской земле».
 
Именно во второй день сражения нашим войскам пришлось отступить в импровизированный «гуляй-город», и это укрепление враги так и не взяли. Свернув атаки, они ушли на юг. Хан Девлет-Гирей опасался подхода новых сил русских. Дрались наши героически. Хотя армию Девлет-Гирея и не разгромили, но не сдались, и смогли вернуться в Тулу, где были награждены Иваном Грозным. И самое главное - нашествие татар на Москву было сорвано.


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Эва Стасюлевич
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