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18:20, 19 мая 2021 года

Орловские депутаты планируют инициировать расширение социальных льгот ветеранам боевых действий

Сегодня по этому вопросу было рассмотрено обращении областного Совета в Правительство РФ и Государственную Думу РФ.


Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета, региональный парламент поступает большое количество обращений ветеранов, выполнявших свой воинский долг в условиях, сопряженных с риском для жизни, которые нуждаются в поддержке государства. Речь идёт об обеспечении жильем.
 
В целях восстановления социальной справедливости по отношению к ветеранам боевых действий Орловский областной Совет народных депутатов обращается с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство, предусматривающие:
 
— обеспечение жилой площадью ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, независимо от срока постановки их на учет за счёт средств федерального бюджета;
 
— увеличение квадратных метров расчетной нормы общей площади жилого помещения при расчете единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий на приобретение или строительство жилого помещения.
Фото пресс-службы областного Совета народных депутатов



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