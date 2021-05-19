Орловские депутаты планируют инициировать расширение социальных льгот ветеранам боевых действий

Сегодня по этому вопросу было рассмотрено обращении областного Совета в Правительство РФ и Государственную Думу РФ.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета, региональный парламент поступает большое количество обращений ветеранов, выполнявших свой воинский долг в условиях, сопряженных с риском для жизни, которые нуждаются в поддержке государства. Речь идёт об обеспечении жильем.



В целях восстановления социальной справедливости по отношению к ветеранам боевых действий Орловский областной Совет народных депутатов обращается с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство, предусматривающие:

— обеспечение жилой площадью ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, независимо от срока постановки их на учет за счёт средств федерального бюджета;

— увеличение квадратных метров расчетной нормы общей площади жилого помещения при расчете единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий на приобретение или строительство жилого помещения.

Фото пресс-службы областного Совета народных депутатов