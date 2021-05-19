На Орловщине не снижается смертность от коронавирусной инфекции

Этот вопрос сегодня обсудили на заседании комитета по здравоохранению Орловского облсовета.

Сегодня на заседании комитета по здравоохранению Орловского облсовета председатель комитета Анатолий Крючков обратил внимание на не снижающуюся летальность от новой коронавирусной инфекции в условиях снижения количества заболевших.

Этого не стал отрицать и.о. руководителя департамента здравоохранения региона Владимир Николаев. Как пишет пресс-служба Орловского облсовета, Николаев согласился с тем, что летальность от COVID на территории области одна из самых высоких по стране. По его информации, порядка 60 человек постоянно находятся в реанимационном отделении больницы им. Семашко. У большинства инфекция сопровождается сопутствующими патологиями, что тоже влияет на исход оказания медицинской помощи.

Вместе с тем Николаев заверил, что в лечебных учреждениях проводятся все необходимые мероприятия, чтобы пациентов с COVID-19 отделить от пациентов, у которых заражение не подтверждено. ЦРБ работают по экстренности, но главные врачи имеют право, учитывая эпидобстановку внутри лечебного учреждения, оказывать плановую медицинскую помощь.



Так, например, пациенты, поступающие в областную клиническую больницу, в том числе и по экстренности, сначала поступают в обсерватор, где находятся до получения ПЦР-теста. Кроме того, в обязательном порядке им проводится КТ-диагностика.



Фото пресс-службы областного Совета народных депутатов