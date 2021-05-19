Главная » Новости



18:37, 19 мая 2021 года Орловщине рекомендовано ускорить темп вакцинации населения против коронавирусной инфекции Заседание регштаба по вакцинации провела первый зампред правительства Орловской области Валентина Нордстрем в режиме видеоконференцсвязи.





Сегодня главный врач орловской станции скорой медицинской помощи Вадим Костюков завершил вакцинацию от коронавируса - в поликлинике № 2 города Орла ему ввели второй компонент «Спутника V». Признаётся, что решился на укол, как только узнал, что уровень антител снижается. Вадим Костюков, главный врач станции скорой медицинской помощи: «Декабрь - титры были ещё. Ну и не прививался. А так как титры начали падать, пришёл на прививку. Чтобы остановить эпидемию, всё должно именно так - прививочной кампанией и прекратиться». Ежедневно только во второй поликлинике Орла от коронавируса вакцинируются в среднем 200 человек. Первый компонент «Спутника V» здесь получили уже больше 10 тысяч орловцев. Сбоев в этой работе нет. Павел Сергеев, главный врач поликлиники № 2: «У нас есть достаточное количество вакцины - первого и второго компонента «Спутник V» и «ЭпиВакКороны». И свободные слоты для записи - и у нас в учреждении, и в филиале - присутствуют. Если люди не пользуются сайтом Госуслуг, они могут обратиться в наше отделение профилактики, и мы их запишем на удобное для них время». Проблем по этим вопросам сегодня нет практически ни в одном медучреждении региона, где вакцинируют от коронавируса. Единственное - пациент не всегда вправе выбирать сам препарат – «Спутник V» или «ЭпиВакКорона». Валентина Нордстрем, первый заместитель председателя правительства Орловской области, руководитель штаба по вакцинации: «В большей степени это делается по назначению врача. Если есть какие-то противопоказания по одной вакцине, то предлагается другая. В планах, которые мы видим на федеральном уровне, в ближайшее время должна поступить третья зарегистрированная вакцина – Чумакова». И тем не менее темп вакцинации населения в регионе ниже среднероссийского на 1%. План региона - 300 тысяч защищенных от ковид. Об этом говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с регионами. Там же было озвучено мнение специалистов по выработке коллективного иммунитета. Владимир Николаев, и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области: «Для того чтобы мы снизили заболеваемость, снизили смертность на территории Орловской области от новой коронавирусной инфекции, мы должны достигнуть показателя иммунозащищённости порядка 65-70%. Плюс люди, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, у них есть иммунный ответ». На заседании штаба также было предложено разработать механизмы поощрения орловцев, прошедших вакцинацию, как это уже делают некоторые регионы. Всего вакцинацию прошли 57 тысяч жителей региона. И сегодня стало известно, что в Орловскую область поступила первая партия третьей российской вакцины против коронавируса - 780 доз «КовиВак».





Антон Киселёв



