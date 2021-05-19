Орловские пионеры отметили 99-летие своей организации

И хотя праздник прошел в онлайн-формате, прием в пионеры состоялся.

Орловщина - единственный регион страны, где работа пионерской организации не прекращалась даже на сутки. В 1993 году пионеры стали «Орлятами», но суть и принципы воспитания сохранились. Остался и алый галстук, но изменилось его значение.

Галина Зубова, председатель Орловской областной организации «Орлята»: «Сейчас для ребят у нас есть такая легенда, что это частичка алых гринновских парусов, и у тех ребят, которые носит галстук, одна миссия, одна цель - делать добрые дела и помогать людям жить по законам добра и справедливости».

В орловских школах пионерское движение не теряет популярности и актуальности. 26 тысяч орловских мальчишек и девчонок решили идти дорогою добра. Ведут их люди, которые сами прошли путь от октябрёнка до комсомольца.

Елена Калаева, директор Жилинской школы: «Я помню сборы, я помню наши песни у костра, наши смотры строевой песни, туристические слеты. Это незабываемые впечатления. Это детство и кусочек юности, время, когда мы жили интересной и познавательной жизнью».

Этот год для пионеров предъюбилейный. В 2022-м они перешагнут вековой рубеж. К этой дате подготовят фильм, ребята уже собирают летопись своих дружин, одобрен эскиз значка «Пионерия 100».

К сожалению, в этом году из-за пандемии отметить в привычном формате День пионерии так и не удалось, но, несмотря на это, в школах региона повязали 2000 красных галстуков. Они по-прежнему символизируют добро и справедливость.