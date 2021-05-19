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18:54, 19 мая 2021 года

Маслозаводской переулок в Орле отремонтирует ООО «ДорСтрой 57»

Итоги конкурса определены. Сумма контракта составила 92,8 млн рублей.


Фронт работ – 1,8 км. Подрядчик займется обновлением проезжей части, тротуаров и фонарей наружного освещения. По просьбе местных жителей, на выезде из Новой Ботаники обустроят дополнительную полосу, что позволит выезжать на пер. Маслозаводской с двух полос. Также на участке от переулка Пищевого до Лужковского моста сделают велодорожки, – сообщили в пресс-службе городской администрации.
 
В работе применят инновационный для Орла метод холодной регенерации, т.е. добавят «подушку» из старого асфальта, щебня и битума под верхние слои дороги.



Артём Ежаков
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