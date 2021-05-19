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21:20, 19 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Главврач орловской станции скорой помощи завершил вакцинацию от коронавируса. Вакцины в регионе – достаточно. Орловцев призывают защититься.

- Он остался бойцом третьей пожарно-спасательной части. Имя погибшего Алексея Сопина занесено в «Книгу Памяти» МЧС.

- Отделить от пешеходов. Орловское ГИБДД предлагает мэрии сделать в центре Орла выделенную линию для электросамокатов.

- Орловские пионеры отметили 99-летие своей организации. И хотя праздник прошел в онлайн-формате, прием в пионеры состоялся.

- По следам Судбищенской битвы. В Новодеревеньковском районе работают археологи Академии наук и сотрудники музейного комплекса «Куликово поле». Найденные артефакты позволяют утверждать, что найдена местность, где произошло историческое сражение.



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