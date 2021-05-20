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6:52, 20 мая 2021 года Орловцы примут участие в турнире по ориентированию Наш регион присоединится к всероссийским массовым соревнованиям по спортивному ориентированию «Российский Азимут».





Соревнованиям по спортивному ориентированию «Российский Азимут» проводят с 2006 года. Орловские спортсмены регулярно принимают участие в турнире. В этом году масштабное мероприятие запланировано на 23 мая. Оно пройдет в 73-х регионах страны. На Орловщине на старт выйдет 15 000 спортсменов. Узнать о том, как принять участие, можно на сайте спортшколы №10.





Мария Семак



