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7:56, 20 мая 2021 года Орловцы стали чаще сохранять семью Об этом говорится в отчете областной службы статистики.





В публикации отмечено, что в январе-марте на Орловщине провели 752 бракосочетания и оформили развод 689 семей. Год назад расписались 570 пар, развелись – 683. Если в первом квартале 2020 года распалось на 113 семей больше, чем обручилось, то уже в этом году зафиксирован обратный показатель – сошлось на 63 семейства больше, чем оформили бракоразводный процесс.





Артём Ежаков



