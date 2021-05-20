Свыше 4 тысяч орловских семей автоматически получили материнский капитал

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8:10, 20 мая 2021 года
Свыше 4 тысяч орловских семей автоматически получили материнский капиталОформление льготы в беззаявительном порядке осуществляется с апреля минувшего года.
Теперь ПФР сам получает данные о ребенке из ЗАГСа, а затем отправляет электронный сертификат на маткапитал в Личные кабинеты на сайтах Пенсионного фонда или Госуслуг.
Всего материнский капитал получили 50 280 орловских семей, в беззаявительном порядке он оформлен 4 158 раз, – сообщает сайт областного правительства.
Артём Ежаков