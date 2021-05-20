Орловцы стали реже покидать малую родину

В первом квартале 2021 года из области уехало 2 951 человек. Год назад этот показатель составлял 3 403 жителя региона

Согласно отчету Орелстата, миграционное снижение в области увеличилось. В январе-марте в регион прибыло на 209 человек меньше, чем покинуло Орловщину. За аналогичный период прошлого года убыль составила 11 человек.



Чаще всего в 2021 году экс-орловцы уезжали в другие регионы страны – туда переехал 2 721 гражданин. Еще 230 человек решили отправиться на постоянное место жительства за границу.