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21:28, 19 мая 2021 года

Клычков о мусорном коллапсе: «Произошло чудо!»

После подключения к проблеме прокуратуры, Роспотребнадзора и Росприроднадзора перерабатывающий завод начал принимать отходы.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Амбиции отдельных товарищей привели к тому, что просто не принимали мусор, и он оставался на улице. Сегодня все замечательно. Меня удивляет, что они ставят свои амбиции выше интересов орловцев. Я не могу понять такой способ ведения бизнеса. Меньше выступайте и больше выполняйте взятые на себя по контрактам обязательства».
 
Также глава региона заявил, что с одним перевозчиком ТКО все-таки растрогают контракт. Сроки вывоза отходов и варианты перенаправления их потоков определены на совещаниях. Губернатор сообщил, что дал поручение проработать предложения, чтобы в областной мусороперерабатывающей сфере не было «монополистов и шантажистов».
 
«Если продолжится так, как было, то те договоренности, которые мы обсудили с правоохранительным блоком, будут реализовываться», – резюмировал Клычков.



Артём Ежаков
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