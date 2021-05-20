Андрей Клычков рассказал о ходе дорожного ремонта на Орловщине

Глава региона провел традиционный прямой эфир в социальных сетях.

Согласно тезисной информации, озвученной губернатором, к работам приступили на 95-ти областных дорогах из 187-ми запланированных к обновлению в текущем году. В Верховском, Залегощенском, Краснозоренском, Новодеревеньковском и Хотынецком районах ремонт трасс ещё не начинали.



Также Клычков подчеркнул, что починка полотна на улице Фомина в Орле завершена, хотя мэр Парахин в чате это опроверг. На Болховском шоссе работы уже начались, а переулок Маслозаводской только сегодня обрел подрядчика. По проекту «Безопасные и качественные автодороги - 2021» запланирован ремонт 79,5 километров дорог – на 10 объектов из 11-ти уже вышли рабочие. В Орле 39 улиц частного сектора починят с использованием асфальтогранулята.



Вообще, жители предложили множество участков дорог, требующих ремонта. Комментируя записи, градоначальник сообщил, что будет сделана парковка возле здания УФМС. На одно из обращений губернатор Андрей Клычков ответил лично: «Дороги в Хотынце будут, точно!». Также глава региона поручил и.о. главы департамента строительства Алексею Субботину подключиться к вопросу ремонта трассы на Долгое из Ливенского района.