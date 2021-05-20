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21:50, 19 мая 2021 года

Клычков призвал обратить внимание на «Обращаем внимание»

Это специализированный портал, предназначенный для сбора информации от орловцев.


Жалобы, переданные на «Обращаем внимание», могут касаться практически всех сфер деятельности: плохих дорог, мусора, здравоохранения и т.д. Для отправки заявки необходима регистрация. Еще здесь можно посмотреть информацию об уже запланированных или внеплановых аварийных работах. 
 
Обращения орловцев также собирает Центр управления регионом, который недавно объединился с районными газетами для оперативной отработки сообщений жителей региона. Он присутствует в нескольких соцсетях: «Вконтакте, Instagram, Telegram, Одноклассники.
 
ЦУР и «Обращаем внимание» – это посредники между жителями и властями. Власти неоднократно подчеркивали, что передача туда обращений поможет оперативнее решить создавшиеся проблемы.



Артём Ежаков
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