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21:50, 19 мая 2021 года
Клычков призвал обратить внимание на «Обращаем внимание»Это специализированный портал, предназначенный для сбора информации от орловцев.
Жалобы, переданные на «Обращаем внимание»
, могут касаться практически всех сфер деятельности: плохих дорог, мусора, здравоохранения и т.д. Для отправки заявки необходима регистрация. Еще здесь можно посмотреть информацию об уже запланированных или внеплановых аварийных работах.
Обращения орловцев также собирает Центр управления регионом, который недавно объединился с районными газетами для оперативной отработки сообщений жителей региона. Он присутствует в нескольких соцсетях: «Вконтакте, Instagram, Telegram, Одноклассники.
ЦУР и «Обращаем внимание» – это посредники между жителями и властями. Власти неоднократно подчеркивали, что передача туда обращений поможет оперативнее решить создавшиеся проблемы.
Артём Ежаков