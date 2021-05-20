76-летняя пенсионерка попала в больницу после аварии под Орлом

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9:30, 20 мая 2021 года
76-летняя пенсионерка попала в больницу после аварии под ОрломДТП произошло накануне около полудня.
По информации пресс-службы областного УГИБДД, на 333-м километре автодороги М-2 «Крым» 40-летний автолюбитель на «Ладе Весте» врезался в «Ниву», которой управлял 73-летний мужчина. 76-летней пассажирке внедорожника потребовалась госпитализация.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы.
Фото пресс-службы областного УГИБДД
Артём Ежаков