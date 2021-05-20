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9:59, 20 мая 2021 года
Орловская полиция перейдет на усиленный режим работы в дни «последних звонков»Старшеклассники попрощаются со школой 21 и 22 мая.
По информации пресс-службы областного УМВД, в дни «последних звонков» полиция выделит сотрудников для дежурства в школах, а по вечерам общественные территории будут патрулировать усиленные наряды правоохранителей.
Напомним, что с учетом эпидемиологической ситуации «последние звонки» и выпускные вечера в этом году пройдут в поклассовом формате. Празднования будут проходить в аудиториях, общешкольных мероприятий не будет. Родители смогут принять участие в торжествах, однако им придется пройти процедуру термометрии и использовать средства индивидуальной защиты. Максимальное число присутствующих – 50 человек.
Артём Ежаков