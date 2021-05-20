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10:28, 20 мая 2021 года Под Орлом местная администрация задолжала своим сотрудникам 365 тысяч рублей В данный момент проблема полностью решена.





В этом году администрация Краснорябинского сельского поселения Хотынецкого района не вовремя выплатила 9 своим работникам зарплату на общую сумму в 365 117,48 рублей, за что получила предписание от трудовой инспекции. Сейчас задолженность перед сотрудниками погашена в полном объеме, – сообщает пресс-служба управления.





Артём Ежаков



