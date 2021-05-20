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10:50, 20 мая 2021 года До конца года мценский «ЗПО» создаст 45 новых рабочих мест ООО «Завод профессионального оборудования» подготовило технологическую линию выпуска оконной и дверной фурнитуры для систем из ПВХ.





В рамках нового проекта резидент ТОСЭР «Мценск» уже подготовил 41 рабочее место и до конца 2021-го наймет ещё 45 сотрудников. В новое производство «ЗПО» инвестировал 770 миллионов рублей.



На полную мощность линия выйдет до июня. Ожидается, что здесь будут изготавливать 6 миллионов комплектов продукции в год при совокупном объеме производства в 2 миллиарда рублей, – сообщает сайт областного правительства.



Фото пресс-службы областного правительства





Артём Ежаков



