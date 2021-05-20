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11:15, 20 мая 2021 года ОНФ добился установки светофора на перекрестке улиц Лескова и Ломоносова в Орле Автомобильные и пешеходные регуляторы уже установлены. Осталось лишь подключить их и настроить.





Общественники озаботились опасным для движения перекрестком после жалоб автолюбителей. Сейчас участок стал ещё опаснее – после закрытия Красного моста на улицы Лескова и Ломоносова легла дополнительная нагрузка.



После выезда на объект весной прошлого года, региональный Общероссийский народный фронт обратился в мэрию с просьбой об установке светофоров и нашел понимание у властей – год спустя на перекрестке установили автомобильный и пешеходный светофоры. Теперь их нужно запитать и настроить. Общественники надеются, что монтаж регуляторов поможет снизить аварийность участка, – сообщает пресс-служба объединения.



Напомним, что это не первый дорожный объект, для которого ОНФ добился полезных изменений. Недавно по запросу общественников начали устанавливать уличное освещение на полукилометровом участке Болховского шоссе.



Фото пресс-службы регионального ОНФ







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Артём Ежаков



