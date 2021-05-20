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11:47, 20 мая 2021 года

Орловскую фирму наказали за неправильную работу с зерном

ООО «Агроника» оштрафовано на 126 тысяч рублей за нарушения хранения, реализации и декларирования продукции.


Областной Россельхознадзор выяснил, что 560 тонн зерна хранились в условиях, ненадежных для безопасности товара и сохранения его потребительских качеств, а 9 170 тонн пшеницы, ячменя, люпина, подсолнечника, кукуруза и рапса не проверялись на остатки пестицидов, но были задекларированы. Помимо этого, сельхозпредприятие выпустило в оборот 1 680 тонн зерна, не оформив документацию о соответствии, а также допустило к реализации 16 073 тонн зерна без указания нужных сведений в товаросопроводительных бумагах, что не позволяло отследить перемещение продукции.

За допущенные нарушения ООО «Агроника» было оштрафовано на 126 тысяч рублей и лишилось 14 деклараций о соответствии, – сообщает сайт областного Россельхознадзора.


Артём Ежаков
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