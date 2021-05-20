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12:10, 20 мая 2021 года Почти 2 тысячи аварий произошло на орловских дорогах в этом году 18 человек погибли, 226 - получили травмы. Статистику озвучили в Госавтоинспекции. Что чаще всего приводит к ДТП, и стоит ли ужесточить степень ответственности за лихое вождение? Мнение полиции - в материале корреспондента ГТРК «Орел» Всеволода Трифонова.





Проблемы, которые были озвучены на брифинге, с годами не меняются: пьяные водители, наезды на пешеходов и тонировка. По первому пункту, уверяют в ГИБДД, меры ответственности недостаточны - водитель, который сел за руль в нетрезвом виде, должен нести ответственность как преступник, даже если не спровоцировал ДТП. Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Зная, что он в этом состоянии будет неадекватный, он садится за руль, едет, убивает кого-то или себя, а мы потом будем разбираться, и будет звучать, что он не отдавал себе отчета. Он должен отдавать отчет, когда садился за руль или когда поднимал эту рюмку». Еще больше вопросов возникает, когда водитель «отходит» от рюмки и первым делом едет на штраф стоянку за авто. И уже есть случаи, когда нарушителя за сутки дважды останавливали на том же самом автомобиле. Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Если человек совершает преступление с помощью огнестрельного оружия, то это оружие однозначно у него изымается, и больше никогда он его не получит. Так же должно быть и здесь». На брифинге прозвучал еще один немаловажный вопрос - распространение в сети роликов, пропагандирующих опасную езду. Так, в сети появилось видео, снятое в феврале этого года, которое вызвало неоднозначную реакцию. Лихач за рулем «Лады» нарушал правила дорожного движения, хамски вел себя на дороге и все транслировал в социальных сетях. Тогда водителя задержали вину признал, однако свой «хайп» и «лайки» получил. Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Машина до сих пор стоит на штрафной стоянке. Судится с нами, со штрафной стоянкой. Везде наши действия признаны законными». Еще одно популярное среди молодежи - тонировка. В ГИБДД еще раз подчеркивают, не стоит с этим шутить. Штраф хоть и минимальный - 500 рублей, убрать пленку нужно в течение суток, а машина сразу попадает в систему «Паутина», если по истечении срока камера в городе фиксирует автомобиль в тонированной пленке, водителю может грозить 15 суток ареста.



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Всеволод Трифонов



