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12:17, 20 мая 2021 года На Орловщине увеличилось поголовье сельхозживотных Об этом можно судить, исходя из отчета территориального органа службы статистики.





Специалисты установили, что в январе-апреле 2021-го стада свиней в области насчитывали 705,9 тыс. животных (+21,3% к аналогичному периоду прошлого года), овец и коз в регионе оказалось 56,7 тыс. голов (+0,8%), птицы – 2 млн 684,3 тыс. пернатых (+31,1%), коров – 42,5 тыс. бурёнок (+1,9%).



Несмотря на то, что поголовье коров за год увеличилось, общее число крупного рогатого скота сократилось. В начале мая в стадах выращивали 145,2 тыс. этих животных (-7,4%).



Что касается производительности, то с начала года выросло производство мяса скота и птицы – 75,9 тыс. тонн (+9,6%). На прежнем уровне остался надой молока – 50 тыс. тонн. В среднем одна корова приносила 2 021 кг (+4,9%) На 4,5% упала яйценоскость кур – за четыре месяца было добыто 16,3 млн штук. Рябы давали по 68 яиц, а год назад – 84.





Артём Ежаков



