Главная » Новости



12:24, 20 мая 2021 года Еще двое орловцев стали жертвами коронавируса В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 20 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 50 случаев коронавирусной инфекции (всего – 35 122).



На лечении – 1 268 человек. Накануне выписано 69 орловцев (всего – 33 215). От последствий болезни скончались 639 жителей региона (+2 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 9 232 (всего – 4 974 908), число выздоровевших – 9 983 (всего – 4 591 770). Общее число летальных исходов – 117 361 (+ 396 случаев за сутки). На лечении – 265 777 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



