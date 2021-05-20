Орел в Международный день музеев присоединился к акции «Экскурсии без границ»

Бесплатные экскурсии Межрегионального союза экскурсоводов проходят в эти дни в десятках российских городов, включая Москву, Екатеринбург, Саратов, Рязань, Пермь, Нижний Новгород.

Серией авторских прогулок от лучших экскурсоводов, профессионалов и любителей отметили в разных городах России Международный день музеев. Суть проекта в том, чтобы посмотреть на привычные всем места глазами увлеченного человека, и увидеть больше, чем памятники и старинные дома.

В Орле экскурсовод Дарья Фурманская повела группу по улице Пушкина, рассказывая о домах, и людях, которые в них жили, и о том, какой разный след они оставили в истории города. Как оказалось, улица не только имеет удивительную историю, но и тесно связана с жизнью нескольких литераторов. Приятно удивило количество молодых людей, которые интересуются историей и литературой - главными темами экскурсии.

Проект «Экскурсии без границ» основан на личных эмоциях и переживаниях, на отсутствии шаблонов и рамок, выбор тем - огромен, и каждый экскурсовод опирается на свой личный опыт и стремится найти новые истории и факты.

Дарья Фурманская, экскурсовод: «Самое интересное и малоизвестно это про Иоанна Кронштадтского, это открытие данного года. Мы раньше знали, что он бывал в Орле, но только в этом году удалось выяснить, в каком именно здании он останавливался три раза - в доме купцов Пастуховых. Спасибо потомкам купцов Пастуховых, которые все-таки нашли свое родовое гнездо».

Рассказала Дарья Фурманская и о доме Лобановых и его обитателях, о визитах Тургенева к ним в гости, о первом редакторе «Орловских епархиальных ведомостей», который жил напротив, о том, что, возможно, и Пушкин, проезжая через Орел, мог видеть лобановский особняк.

В июне Союзу экскурсоводов исполняется год, и марафон экскурсий - первая всероссийская акция этой общественной организации, к которой присоединились разные города страны.