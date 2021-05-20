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13:02, 20 мая 2021 года Орловским школьникам на домашнем обучении компенсируют расходы на питание Прокуратура добилась от областного правительства принятия соответствующего постановления.





Толчком к подписанию документа стало личное обращение родителей детей-инвалидов к региональному прокурору Владиславу Малкину. Таким школьникам, получающим образование на дому, не компенсировали траты на питание – для этого не было установленного порядка.



С подачи ведомства областное правительство утвердило нужный документ. Теперь деньги на питание будут получать ученики государственных школ Орловщины, занимающиеся дома, – сообщает пресс-служба ведомства.





Артём Ежаков



