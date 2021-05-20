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13:07, 20 мая 2021 года

Орловский губернатор - в «Открытом доступе»

21 мая в эфире ГТРК «Орел» - премьера новой программы. Главные действующие лица - губернатор Орловской области Андрей Клычков и журналист Анна Боева.


Как изменить к лучшему демографическую ситуацию в регионе? Какие шаги в этом направлении, по мнению губернатора, стоит предпринять? В ходе беседы зашел разговор и об «аппетитах застройщиков», ведь занятость и доступное жилье - важнейшие факторы, способствующих росту рождаемости.
 

Телевизионный проект «Открытый доступ» смотрите 21 мая в 21:00 на канале «Россия 24».




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