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13:07, 20 мая 2021 года Орловский губернатор - в «Открытом доступе» 21 мая в эфире ГТРК «Орел» - премьера новой программы. Главные действующие лица - губернатор Орловской области Андрей Клычков и журналист Анна Боева.





Как изменить к лучшему демографическую ситуацию в регионе? Какие шаги в этом направлении, по мнению губернатора, стоит предпринять? В ходе беседы зашел разговор и об «аппетитах застройщиков», ведь занятость и доступное жилье - важнейшие факторы, способствующих росту рождаемости. Телевизионный проект «Открытый доступ» смотрите 21 мая в 21:00 на канале «Россия 24».





Орловское Информбюро



