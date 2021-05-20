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13:19, 20 мая 2021 года В Орле инспектор Гостехнадзора подозревается в пяти эпизодах взяточничества Следователи считают, что в обмен на деньги мужчина без предварительного осмотра зарегистрировал и поставил на учет несколько тракторов.





Предполагается, что преступления совершались в 2020-м и 2021-м годах. Мужчине инкриминируют пять эпизодов взяточничества (ч.3 ст.290 УК РФ) – за «липовое» оформление сельхозтехники он получил от орловцев 92 тысячи рублей. Деньги передавались через посредников.



Эпизоды выявлены областным УМВД. На время расследования фигурант отпущен под домашний арест, – сообщает сайт областного СУ СК.





Артём Ежаков



