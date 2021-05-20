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14:56, 20 мая 2021 года Под Орлом четверым сиротам выдали некачественное жилье Недостатки здания обнаружились в ходе эксплуатации.





Жилые помещения в доме №1 по переулку Карьерному в Нарышкино были приобретены администрацией Урицкого района в 2019 – 2020 годах у фирмы «Веквуд» и переданы в пользование четверым сиротам.



При эксплуатации жилья выяснилось, что близкорасположенные грунтовые воды попадают в придомовое локальное сточное сооружение и нарушают его герметичность. Также здесь отсутствует система водоотведения осадков, а зимой в доме холодно. Проживающая по этому адресу женщина-инвалид неоднократно указывала на недостатки местным властям, однако те игнорировали проблему.



После проведенной прокурорской проверки подрядчик начал исправлять дефекты. Работы должны быть закончены к 15 июня. Кроме этого, ведомство через суд потребовало от чиновников наладить систему водоотведения на земельном участке, где расположен дом.



Материалы проверки переданы в Урицкий ОМВД, – сообщает сайт прокуратуры.





Артём Ежаков



