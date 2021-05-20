четверг 20.05.2021 17:17:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:56, 20 мая 2021 года

Под Орлом четверым сиротам выдали некачественное жилье

Недостатки здания обнаружились в ходе эксплуатации.


Жилые помещения в доме №1 по переулку Карьерному в Нарышкино были приобретены администрацией Урицкого района в 2019 – 2020 годах у фирмы «Веквуд» и переданы в пользование четверым сиротам.

При эксплуатации жилья выяснилось, что близкорасположенные грунтовые воды попадают в придомовое локальное сточное сооружение и нарушают его герметичность. Также здесь отсутствует система водоотведения осадков, а зимой в доме холодно. Проживающая по этому адресу женщина-инвалид неоднократно указывала на недостатки местным властям, однако те игнорировали проблему.

После проведенной прокурорской проверки подрядчик начал исправлять дефекты. Работы должны быть закончены к 15 июня. Кроме этого, ведомство через суд потребовало от чиновников наладить систему водоотведения на земельном участке, где расположен дом.

Материалы проверки переданы в Урицкий ОМВД, – сообщает сайт прокуратуры.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.