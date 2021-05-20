Посторонним вход запрещен

После трагедии в Казани во всех орловских учреждениях образования усилены меры безопасности. Об этом говорили сегодня на заседании комитета Орловского облсовета по образованию.

В Орловской области, по поручению губернатора и Министерства просвещения, Росгвардия и полиция проверяют исправность работы сигнализаций, тревожных кнопок. С детьми проводят профилактические беседы. Всего в нашем регионе проверят более 800 объектов, это детские сады, школы, общежития, дома творчества.