Посторонним вход запрещен

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15:27, 20 мая 2021 года
Посторонним вход запрещенПосле трагедии в Казани во всех орловских учреждениях образования усилены меры безопасности. Об этом говорили сегодня на заседании комитета Орловского облсовета по образованию.
В Орловской области, по поручению губернатора и Министерства просвещения, Росгвардия и полиция проверяют исправность работы сигнализаций, тревожных кнопок. С детьми проводят профилактические беседы. Всего в нашем регионе проверят более 800 объектов, это детские сады, школы, общежития, дома творчества.
Владимир Агибалов, заместитель руководителя департамента образования Орловской области: «Введены режимы ограничительных мероприятий, то есть у нас они по ковиду и не снимались, но сейчас они ужесточены: и в отношении пропуска на территорию посторонних лиц, и особенно в отношении выгрузки-погрузки продуктов питания. Все это происходит под наблюдением дежурных воспитателей и дежурных администраторов».
Юлия Сабельникова