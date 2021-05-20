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15:51, 20 мая 2021 года

В Орле иностранец с крупным весом «синтетики» попался полицейским

Студента одного из орловских вузов подозревают в попытке распространения запрещенного вещества.


О возможной причастности 26-летнего молодого человека к наркопреступлению правоохранители узнали заранее. Парня задержали в Заводском районе Орла. При себе у него обнаружился сверток с 30-ю расфасованными пакетиками. Внутри них оказались 18,57 грамма синтетического наркотика.
 
Вскоре правоохранители нашли в Советском районе две закладки, которые, как считает следствие, сделал подозреваемый. Из тайников изъяли в общей сложности 0,79 грамма запрещенного вещества.
 
Подозреваемый взят под стражу, полицейские ищут другие возможные эпизоды преступлений, – сообщает сайт областного УМВД.
 
Фото пресс-службы областного УМВД



Артём Ежаков
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