В Орле иностранец с крупным весом «синтетики» попался полицейским

Студента одного из орловских вузов подозревают в попытке распространения запрещенного вещества.

О возможной причастности 26-летнего молодого человека к наркопреступлению правоохранители узнали заранее. Парня задержали в Заводском районе Орла. При себе у него обнаружился сверток с 30-ю расфасованными пакетиками. Внутри них оказались 18,57 грамма синтетического наркотика.



Вскоре правоохранители нашли в Советском районе две закладки, которые, как считает следствие, сделал подозреваемый. Из тайников изъяли в общей сложности 0,79 грамма запрещенного вещества.



Подозреваемый взят под стражу, полицейские ищут другие возможные эпизоды преступлений, – сообщает сайт областного УМВД.



Фото пресс-службы областного УМВД