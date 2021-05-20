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15:45, 20 мая 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Посторонним вход запрещен. В образовательных учреждениях региона ужесточены правила.
- Вакцинирование - без долгого ожидания. В поликлиниках заявляют о свободных слотах.
- Клещи открыли сезон охоты. Но и сами они могут стать добычей. В «Орловском полесье» регулярно собирают клещей для анализа.
- В Орле завели уголовное дело за нарушение тайны телефонного разговора.
- «Экскурсии без границ». Мы вышли на литературно-краеведческий маршрут
- В здоровом теле - здоровый дух. Орловские семьи сдавали комплекс ГТО.
Вести-Орёл