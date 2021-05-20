В Орловской области одобрили открытие 5 закрытых домов-интернатов

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17:16, 20 мая 2021 года
В Орловской области одобрили открытие 5 закрытых домов-интернатовСоответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба.
По информации главы профильного департамента Ирины Гаврилиной, в стационарах социальной защиты привилось от 70% до 100% пациентов и от 62% до 88% персонала. Эта статистика позволяет снимать закрытый режим с домов престарелых и прочих подведомственных профильному департаменту учреждений.
Сегодня было одобрено открытие Верховского, Дмитровского, Залегощенского, Шаблыкинского и Успенского домов-интернатов. Тем не менее, Добринский, Богдановский и Мценский дома-интернаты из-за низких темпов вакцинации пока открыты не будут. На следующих заседаниях оперштаба будут предлагаться уже другие стационары.
Смена режимов будет постепенной – чтобы не прерывать двухнедельные смены, процесс растянется до 31 мая. Персонал по-прежнему будут тестировать на COVID-19 раз в две недели. Никуда не уйдут и прочие противоэпидемиологические требования.
Посещения постояльцев и их прогулки организуют по графику. Встречи с родственниками и друзьями будут проводиться в отдельных комнатах.
Фото: Успенский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов
Артём Ежаков