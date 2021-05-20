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17:22, 20 мая 2021 года Мошенникам удалось обмануть орловчанку на 170 тысяч рублей 39-летняя женщина пострадала от очередных «банковских специалистов».





Звонившие лже-банкиры заявили орловчанке, что ей нужно перевыпустить карту. Так как раньше женщине пришло сообщение о подключении бонусной программы, она решила заодно уточнить её условия. В ответ злоумышленники попросили продиктовать им личные данные с карты, а затем сообщить автоответчику код из push-уведомления. Выполнив все требования преступников, орловчанка потеряла 170 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве.



Сотрудники регионального УМВД снова напоминают о возможности подмены телефонных номеров (8-800, 8-495, 8-499) и связанным с этим мошенничеством. Никогда не сообщайте личную информацию и данные карты, не отправляйте пустые СМС или с набором цифр, а также не берите кредиты, руководствуясь инструкциями банковских специалистов – настоящие никогда не попросят об этом. Также со здоровым недоверием перепроверяйте сообщения о взломах ваших банковских учетных данных и попытках украсть средства. При получении любой такой информации, а также при попытках добычи собеседником ваших персональных данных – завершите разговор и сами перезвоните в службу поддержки банка, однако набирайте номер заново.





Артём Ежаков



