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17:27, 20 мая 2021 года

В Орле коммунисты проведут социально-экономический форум

На форуме обсудят текущие проблемы и стратегию развития региона.


В субботу, 22 мая в Орле пройдет социально-экономический форум КПРФ. На него соберутся представители всех районов области - люди разных профессий. На этот раз форум пройдет в новом формате. Участники будут работать в одной из шести секций: «Экономика и предпринимательство», «Социальная политика», «Образование и наука», «Сельское хозяйство», «Развитие агропромышленного комплекса», «Молодежная политика» и «Здравоохранение». Итогом обсуждений станут конкретные предложения по решению проблем. Также будут определены точки развития региона. 
 
Василий Иконников, член Совета Федерации ФС РФ, первый секретарь Орловского обкома КПРФ: «Все предложения, которые будут выработаны в ходе социально-экономического форума, они лягут в основу предвыборной кампании партии на предстоящих больших выборах осенью - и в Орловский областной Совет, и в органы местного самоуправления».



Анна Вайсергисер
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