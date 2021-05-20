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17:34, 20 мая 2021 года Орловская семья, лишившаяся дома из-за пожара, получила жилье Пожар случился 7 октября 2020 года. В этот день дом жительницы Урицкого района Елены Дубинниковой сгорел в одночасье. Мать с сыном остались без вещей и документов.





Тот день, когда Елена Дубинникова с сыном в одночасье остались без документов, имущества и крыши над головой, она до сих пор вспоминает со слезами. По счастливой случайности, когда все вспыхнуло, их не было дома. Пришли уже на пепелище. Говорит, тогда, в октябре 2020 года, на улице не остались благодаря соседям. Чиновники же предлагали переселиться в Дом инвалидов, поскольку и у Елены, и у ее сына генетическое заболевание - спастический паралич. Лишь после вмешательства Общероссийского Народного фронта нашли другое решение - квартиру. Правда, в соседнем селе. Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области: «Была проведена большая работа, в том числе и администрацией Урицкого района, по переведению квартиры из одного фонда в другой. Был сделан капитальный ремонт квартиры. Мы на каждом этапе отслеживали данную ситуацию». Путь к новоселью оказался долгим. На перевод квартиры в маневренный фонд потребовалось время, после пришлось ждать решения финансового вопроса. На ремонт требовалось около 400 тысяч рублей. Светлана Лукьянчикова, заместитель главы администрации Урицкого района: «Ремонт был дорогостоящий осуществлен в этой квартире. Квартира была заведена в маневренный фонд. Все возможное со стороны администрации Урицкого района мы сделали». Однокомнатную квартиру привели в порядок. Переклеили обои, вставили окна, заменили сантехнику. Елена Дубинникова, жительница с. Сеножатное: «Мир не без добрых людей. Хоть долго билась, но зато дали квартиру! Спасибо большое!». Квартира новой хозяйке понравилась, но у нее есть ещё вопросы к оформлению. Договор найма заключен на один год. За это время отстроить сгоревший дом семье вряд ли удастся. Пенсии хватает только на самое необходимое. Наталья Калинина, начальник отдела по управлению имуществом администрации Урицкого района: «В случае если не будет у нее возможности восстановить единственное принадлежащее ей жилое помещение, то договор продлеваться будет на новый срок». Месяцы ожиданий и обивания порогов кабинетов завершились благополучно. Не без помощи общественников.





Анна Вайсергисер



