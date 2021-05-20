В Орловской области тушить возгорания поможет пожарный поезд

Об особенностях его работы расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.

При наступлении засушливой погоды возникает вероятность различных пожаров в непосредственной близости от железнодорожных путей, поэтому экипажи пожарных поездов переходят в режим повышенной готовности.

Андрей Сорокин, представитель службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги: «В Орловско-Курском регионе Московской железной дороги базируются 4 пожарных поезда, которые находятся на круглосуточном дежурстве на станциях Курск, Льгов, Орел и Верховье. В преддверии пожароопасного сезона все поезда прошли необходимую проверку и получили оценку: готовы к пожароопасному сезону 2021 года».

Пожарные поезда – это своего рода пожарная часть на железнодорожном ходу. В штате пожарного поезда на станции Орел - 25 человек. Ежесуточно в караул заступают по 5 человек. Поезд оснащен всей необходимой современной техникой для тушения возгораний, проведения аварийно-спасательных работ, ликвидации последствий чрезвычайных происшествий в полосе отвода железной дороги и рядом с инфраструктурными объектами ОАО «РЖД», а также для оказания помощи МЧС в тушении городских пожаров.

Запас воды одного пожарного поезда сопоставим с несколькими десятками машин МЧС, а имеющееся оборудование позволяет тушить возгорания на расстоянии более километра от места дислокации поезда.

Фёдор Сапожников, начальник пожарного поезда на станции Орёл: «В пожарном поезде, в цистерне, 60 тонн. У нас три цистерны - это 180 тонн мы можем вывозить».

В этом году орловский пожарный поезд был дважды задействован в тушении возгораний. Один из них - в рамках совместных учений с МЧС, которые проводят регулярно для отработки навыков совместных действий. Пожарный поезд находится в ведении ведомственной охраны железнодорожного транспорта. В декабре этого года подразделение отметит свой вековой юбилей.