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18:29, 20 мая 2021 года

У орловских библиотек есть проблемы с книгообновлением и устареванием

Об этом было заявлено на заседании комитета Орловского облсовета по образованию.


Было отмечено системное недофинансирование книгохранилищ, из-за чего обновляемость фондов сейчас составляет 0,0008% при плановом показателе не менее 5 – 10%. Тем не менее, библиотеки остаются популярными.
 
Другой проблемой являются сельские «храмы знаний», 80% которых морально и физически устарели. 
 
Есть сложности и с кадрами – профессиональный основной персонал сокращается и, в большинстве своем, работает в библиотеках на условиях неполной занятости. На полной ставке лишь 42% работников. 
 
По наказам избирателей в библиотеки региона будет вложен 1 млн 455,7 тыс. рублей, – сообщает сайт облсовета.



Артём Ежаков
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