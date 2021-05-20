У орловских библиотек есть проблемы с книгообновлением и устареванием

Об этом было заявлено на заседании комитета Орловского облсовета по образованию.

Было отмечено системное недофинансирование книгохранилищ, из-за чего обновляемость фондов сейчас составляет 0,0008% при плановом показателе не менее 5 – 10%. Тем не менее, библиотеки остаются популярными.



Другой проблемой являются сельские «храмы знаний», 80% которых морально и физически устарели.



Есть сложности и с кадрами – профессиональный основной персонал сокращается и, в большинстве своем, работает в библиотеках на условиях неполной занятости. На полной ставке лишь 42% работников.



По наказам избирателей в библиотеки региона будет вложен 1 млн 455,7 тыс. рублей, – сообщает сайт облсовета.