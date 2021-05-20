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19:05, 20 мая 2021 года

В Орле наградили победителей литературно-патриотического конкурса чтецов

В этом году в финал вышли более 100 человек.


В Орле состоялся литературно-патриотический конкурс чтецов. Прослушивание проходило в течение трех дней. В итоге были определены 30 победителей. 
 
 
Анна Внукова, председатель жюри, автор проекта: «Оценивался выбор произведения, умение артистично держаться на сцене, владение текстом, умение донести произведение до слушателя, передать свои чувства, эмоции, понимание темы. Дети выступали просто великолепно - и школьники, и дошколята».
 
В конкурсе принимали участие дошкольники и учащиеся образовательных учреждений. Дети читали стихотворения Людмилы Внуковой - поэтессы и композитора. Всех, кто вошел в финал отметили грамотами. Победителям вручили и сборник стихотворений автора автора-исполнителя. 



Анна Вайсергисер
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