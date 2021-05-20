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19:12, 20 мая 2021 года Сегодня в Орле открылась футбольная школа «Динамо» имени Льва Яшина На открытии присутствовал известный футболист Сергей Кирьяков.





Белая буква «Д» на синей футболке стала известной еще в довоенное время. В разное время за футбольное «Динамо» выступали множество известных советских и российских футболистах. Один из них и орловец Сергей Кирьяков. Среди множества его титулов - чемпион Европы среди юношеских команд 1988 года, чемпион Европы среди молодежных команд 1990 года. Сегодня на открытии школы «Динамо» Сергей Кирьяков дал юным футболистам мастер-класс. Он подсказал футболистам правила игры в поле, указал недочеты при ударах по воротам. Ребята слушали внимательно, обещали применять знания в тренировках. Сергей Кирьяков, чемпион Европы среди юношеских команд (1988 г.): «Талант талантом, но прежде всего трудолюбие. Да, я был талантлив, но я работал с утра до вечера. Это могут подтвердить те, кто тренировался вместе со мной. Если они шли к себе домой делать свои дела, я же оставался и дополнительно самостоятельно работал. Поэтому все зависит от ребят - насколько они хотят, насколько они готовы воплотить мечту в жизнь». Завершилось торжественное открытие школы «Динамо» товарищеским турниром районных команд.





Анастасия Дорохова



