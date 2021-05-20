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21:20, 20 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия»





- Тревога - учебная, вызов - реальный. Сегодня в одной из орловских школ нажали тревожную кнопку. В регионе проходит проверка защищенности учебных заведений.

- Шаги из ограничений. Прививку сделали уже 70 тысяч орловцев.

- Жилищный вопрос погорельцев-инвалидов - решен. Благодаря объединению усилий ОНФ и местной власти.

- Сегодня в Орле открылась футбольная школа «Динамо». Секрет побед раскрыл знаменитый орловский футболист Сергей Кирьяков.

- Куда не доедет машина - придет пожарный поезд. Мы рассмотрели его чуть ближе.

- Поэзия Победы. В конкурсе чтецов участвовало около ста мальчишек и девчонок. Сегодня выбрали лучших.

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